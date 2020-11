L'écriture liée a son importance

L’écriture liée ne disparaîtra pas des écoles francophones du canton de Berne. Du moins pas tout de suite. Le Conseil-exécutif se dit prêt à étudier la question avec les autres cantons romands. Une réflexion qui sera menée alors que la Suisse alémanique opte désormais pour l’écriture dite de base, une sorte de mélange entre caractères liés et imprimés.





Fluidité, motricité



C’est le député PEV de Reconvilier Tom Gerber qui a remis en cause l’écriture liée dans une motion déposée en juin dernier au Grand Conseil. Son constat est le suivant : nombreux sont les adultes, et mêmes les enseignants, qui ont glissé rapidement vers l’écriture imprimée, bien plus répandue. Partant de ce constat, Tom Gerber milite pour un changement de méthode, comme c'est le cas dans la partie alémanique du canton. Le Conseil-exécutif admet que la question peut être posée. Il avance toutefois plusieurs arguments qui jouent en faveur de l’écriture liée, comme la fluiditié et la rapiditié, le développement de la motricité fine et du geste fin, ou encore la favorisation de l’apprentissage du mot et des syllabes. Enfin, l'écriture liée permettrait aussi d'éviter des confusions entre certaines lettres symétriques à l’imprimé, comme le b et le d, le q et le p. Un avantage qui a son importance pour les élèves en difficulté, en particulier ceux qui souffrent de dyslexie.

En résumé et pour toutes ces raisons, l’apprentissage de l’écriture liée reste recommandé dans le Plan d’études romand lors du cycle 1. Pas de raisons de changer dans l’immédiat selon le gouvernement bernois, même si ce dernier se dit prêt engager la discussion au sein des organes responsables de la formation en Suisse romande. /comm-oza