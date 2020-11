Le PDE de St-Imier offre satisfaction

Le pôle de développement économique (PDE) de St-Imier suit le mouvement. Le canton de Berne a indiqué mardi dans un communiqué que ses 21 PDE avaient connu une croissance supérieure à la moyenne entre 2016 et 2020. Celui de la rue de la Clef ne fait pas exception. Au total 80'000 mètres carrés sont mis à disposition des entreprises sur ce terrain et un peu plus de la moitié est déjà occupée. Ce sont entre 250 et 300 emplois qui ont été créés sur cette zone. Pour l’instant, plusieurs entreprises ont décidé de s’agrandir sur la surface restante mais il n’est pas exclu d’en voir de nouvelles débarquer. Selon le conseiller municipal Corentin Jeanneret, « les autorités de St-Imier sont en contact avec la promotion économique bernoise » pour trouver de nouvelles sociétés.