Haut-Vallon : l'eau qui réjouit

La dernière pièce du puzzle de l'alimentation régionale en eau potable est en cours de réalisation dans le Haut-Vallon. La mise en place de la nouvelle conduite de transport qui reliera l'ouest du réseau de Sonvilier avec la station de pompage de Renan a débuté cette semaine. Mais les autorités de St-Imier tirent d'ores et déjà un bilan de la situation en termes d'approvisionnement en eau. Elle n'a jamais été aussi sûre dans la région depuis six mois, explique-t-elles dans un communiqué diffusé mercredi matin. Un résultat obtenu grâce à l'exploitation du puits des Sauges et la pose de nouvelles conduite de transport.





Une station à fort potentiel

Depuis sa mise en service en septembre 2019, la station des Sauges a contribué de manière significative tant à l’alimentation du Syndicat pour l’alimentation des Franches-Montagnes en eau potable (SEF) qu’à celle de la commune de St-Imier. Durant les dix premiers mois de l’année en cours, plus de 500'000 m3 d’eau ont été extraits avec des pointes à plus de 80'000 m3 par mois depuis juillet dernier. Plus de la moitié de la production des Sauges, soit 264'000 m3, complétée par les apports de la source de la Raissette (450'000 m3 de janvier à fin octobre) ont permis, en plus de St-Imier, d’alimenter les communes de Sonvilier et Renan.

Le Syndicat d’alimentation en eau de Courtelary et Cormoret, de son côté, a consommé 89'000 m3 d’eau potable depuis juin. Dans ce cas également, une nouvelle conduite de transport a été mise en place depuis la source de la Raissette vers le réservoir du Syndicat. Les travaux se poursuivent actuellement en direction de St-Imier. /comm-oza