29 novembre : double « oui » du PEV JB

C'est un double « oui » dans les urnes que recommande le PEV JB à ses fidèles le 29 novembre prochain. « Peut-on vraiment continuer à bâtir notre bien-être sur des abus, sur des violations des droits de l’hommes, sur le travail des enfants et sur des désastres environnementaux ? Non ! », écrit la section Jura bernois du Parti évangélique dans un communiqué paru jeudi. Les membres estiment que l’initiative pour des multinationales responsables porte des valeurs chrétiennes, telles que la protection de la dignité humaine et de la vie. Quant au texte visant à limiter le commerce de guerre, la formation soutient cette initiative car elle permet premièrement de lutter contre l’industrie de l’armement qui profite des conflits et engendre des causes de migration dans les zones de guerre. De plus, elle contribue à un monde plus pacifique. Enfin le financement du matériel de guerre est en contradiction avec la neutralité et la tradition humanitaire de la Suisse, selon le parti. /comm-cbe