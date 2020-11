La fusion d'Erguël en débat

Les citoyens de St-Imier, Courtelary, Cormoret, Sonvilier et Renan sont appelés aux urnes le 29 novembre. Ils se prononceront sur la fusion des cinq localités et la création d’une grande commune d’Erguël qui deviendrait la plus importante du Jura bernois avec plus de 9'000 habitants. Deux invités ont accepté de croiser le fer jeudi dans la Matinale, l'occasion de développer leurs arguments en vue de la votation. Andreas Niederhauser, maire de Renan et membre du comité de pilotage de la fusion, invite les citoyens à accepter un projet qui permettra à la nouvelle commune d'acquérir une nouvelle dimension à l’échelle de l’Arc Jurassien. John Buchs, ancien maire et conseiller municipal de St-Imier et membre du PLR, estime quant à lui que le projet ne tombe pas au bon moment et comporte de nombreuses zones de flou. /oza