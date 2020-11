Pour des toits plus verts dans le canton de Berne

Encourager la végétalisation des toits des immeubles du canton de Berne, c'est ce que demande un postulat au Grand Conseil. Il a été déposé par Moussia de Watteville (Les Verts) et signé par Sandra Roulet Romy (PS) et Maurane Riesen (PSA). Les trois politiciennes rappelle les avantages des toits et murs végétaux, à savoir l'amélioration de la qualité de l'air, le rafraîchissement des immeubles en cas de grosses chaleurs et la contribution de ces installations à la biodiversité. Le texte demande par ailleurs d'encourager l'association de la végétalisation des bâtiments avec la production photovoltaïque lorsque la situation le permet. Les auteures du postulat citent comme exemple le centre d’entretien des routes cantonales à Loveresse. /comm-cbe