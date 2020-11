Reconvilier perd son bureau de poste

Les changements d'habitudes et de modes de vie ont eu raison du bureau postal de Reconvilier. Le Géant jaune annonce la fermeture de l'office au 21 mars de l'an prochain. Il le fait savoir dans un communiqué diffusé jeudi. Selon le texte, le trafic au guichet de la filiale traditionnelle de Reconvilier est de moins en moins fréquenté. Depuis 2010, les versements enregistrent notamment un recul de 42%, respectivement de 14% pour les envois avisés et de 36% pour les lettres et de 38% pour les colis. La Poste remplacera le bureau par un service à domicile dès le 22 mars. Le système fonctionne à satisfaction selon le communiqué. Il est déjà en vigueur dans 1'700 localités, dont Saules, Loveresse et Pontenet. Il sera possible de remettre une lettre ou un colis au facteur ou effectuer ses paiements directement depuis chez soi, sur le pas de la porte. /comm-oza