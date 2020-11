Double « non » du PLR JB le 29 novembre

Le PLR Jura bernois recommande un double « non » aux votations fédérales. Dans un communiqué paru samedi, la section régionale du parti estime que l’initiative pour des multinationales responsables est excessive. Elle recommande par contre d’accepter le contre-projet. En ce qui concerne le texte sur le commerce de guerre, le PLR Jura bernois est d’avis qu’il nuirait aux industries de la région. Le parti a tout de même tenu à rappeler qu’il respecte et défend les droits de l’homme et la préservation des ressources naturelles. /comm-cbe