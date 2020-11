Le PSA dit deux fois oui

Le Parti socialiste autonome recommande un double oui lors des prochaines votations fédérales. Le PSA indique dans un communiqué que « nous ne devons plus tolérer que les grandes multinationales puissent violer les droits humains et causer d’importants dommages sociétaux et environnementaux. Le PSA estime également que l’argent investi par la Suisse ne doit pas servir à soutenir la production d’armes. Pour ces raisons, le Parti socialiste autonome recommande de voter oui à l’interdiction de financement de producteurs de matériel de guerre et oui à l’initiative « Entreprise responsable ». /sbo