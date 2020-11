Les tests rapides arrivent dans le Jura bernois

Un défi organisationnel

Le responsable de la pharmacie de Reconvillier Bernard Bichsel a trouvé une solution spéciale. Une tente de 3 mètres sur 4,5 va être installée dans une cour intérieure derrière la pharmacie. L’idée est d’avoir une entrée et un local indépendants du reste de la pharmacie. L’objectif est de ne « pas mélanger les personnes malades et les autres clients ». Du côté de Malleray, c’est la salle d’attente qui fera office d’espace de travail. Au niveau du personnel, ils sont deux pharmaciens à effectuer les tests. Le même nombre de personnes a été formé à Reconvillier et Bernard Bichsel souhaite apprendre le procédé encore à quelques assistantes.

Le pharmacien pense également à augmenter le taux de travail de certaines de ses employées pour assurer le bon déroulement des activités normales. Certaines de ses anciennes assistantes pourraient également revenir pour donner un coup de main à l’équipe actuelle.