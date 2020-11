Berne à la recherche de personnel

Appel à candidature pour du personnel d’EMS ou d’hôpital dans le canton de Berne. Actuellement, l’absence de personnel se fait durement ressentir au sein des établissements de santé. En cause, les mises en isolement ou les mises en quarantaine qui mettent sous pression ces institutions. Le besoin se fait particulièrement ressentir où des services entiers sont affectés par le coronavirus.





EMS particulièrement touchés

La situation est critique dans de nombreux EMS. Près de 61 sur les 300 que compte le canton sont concernés. Les autorités indiquent que 3,5% du personnel se trouve en isolement ou en quarantaine. Dans les cas les plus extrêmes, 50% des employés sont touchés par de telles mesures. Les EMS se sont préparés à la deuxième vague, mais il a été impossible d'empêcher le virus de pénétrer dans les institutions. Au total, 455 employés sont absents de leurs postes de travail dans les EMS. Près de 200 collaborateurs sont concernés dans les hôpitaux bernois.







Un pas vers la phase orange



Le canton parle de situation « urgente ». Les hôpitaux se préparent à la phase orange, qui induit une augmentation des capacités des services d’urgences, et donc de personnel. Les tâches sont réorganisées et le nombre de lits augmenté. La Direction de la santé appelle les personnes formées et/ou justifiant d'une expérience dans les métiers des soins ou de la santé de proposer leur aide aux EMS et aux hôpitaux pour des missions temporaires. Elles peuvent le faire via un portail en ligne. Enfin, le canton souligne que l’équipe de traçage du canton de Berne a pu rattraper son retard dans le suivi des personnes testées positives au coronavirus, ainsi que des personnes contacts. /comm-lfe-oza