Ils visent la mairie de Corgémont

La mairie de Corgémont se jouera le 29 novembre. Michel Tschan et Denis Bessire sont en lice pour succéder à Etienne Klopfenstein, qui se retire après 16 ans à la tête de la commune. Denis Bessire, est membre de l'Alliance salariés et indépendants, 44 ans, marié et papa de deux enfants. Le responsable clientèle aux CFF achève sa première législature en tant que conseiller municipal. Olivier Zahno lui a demandé ce que Corgémont représentait pour lui :