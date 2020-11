Une rose particulière pour le Centre hospitalier Bienne

Le Centre hospitalier Bienne est à l’honneur. Il s’est vu décerner la rose de l’Association suisse des médecins-assistants et des chefs de clinique. Il s’agit d’une récompense sous forme de sculpture accompagnée d’un certificat qui valorise les cliniques et les hôpitaux qui améliorent la situation de ses membres par des mesures ciblées. Le CHB a remporté ce titre honorifique grâce à son engagement dans les domaines du travail à temps partiel, de la promotion des femmes et de la compatibilité entre vie de famille et vie professionnelle. /comm-lge