Gare aux chutes de pierres

La période est propice aux chutes de pierres. Avec l'arrivée de l'hiver et du gel, les parois rocheuses sont plus sensibles qu'à l'accoutumée. Mercredi vers midi, plusieurs cailloux sont tombés sur la route cantonale dans les gorges de Court. Une voiture a été endommagée. Le conducteur a confirmé à RJB que le parebrise, la carrosserie et un phare ont été touchés. L'Office des ponts et chaussées du Jura bernois a dépêché une équipe sur place. Le chef de l'Inspection des routes Wesley Mercerat rappelle que des mesures de sécurisation sont prises dans les gorges, celles de Court et celles du Pichoux notamment. Selon lui, elles ne permettent cependant pas d'éviter tous les incidents. Les purges de parois et la pose de filets empêchent la chute de gros rochers. L'infiltration d'eau et les épisodes successifs de gel et de dégel, fréquents au début et à la fin de l'hiver, augmentent toutefois les risques. /oza