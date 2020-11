Les restaurants bernois pris d’assaut par les Neuchâtelois

Dans le canton de Neuchâtel en revanche, les dents grincent. Les députés UDC au Grand Conseil ont déposé mardi une recommandation urgente à l’attention du Conseil d’Etat pour une réouverture immédiate des restaurants.

La directrice de Gastroneuchâtel, Karen Allemann, dénonce quant à elle une injustice. Elle rappelle que les mois d’octobre, novembre et décembre sont très importants pour les restaurateurs, notamment en raison de la chasse. De leur côté, plusieurs restaurateurs neuchâtelois réclament des mesures uniformisées pour mettre fin à cette concurrence déloyale. « Ce qui me dérange le plus, c’est que les gens vont là-bas, attrapent le Covid et nous le ramènent » , réagit Ludovic Bouttier, patron de la Crêperie du Feu Rouge au Landeron. « Mais si la situation ne s’améliore pas, nous on doit rester fermés ».