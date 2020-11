Les travaux avancent au Musée de St-Imier

En parallèle, des travaux sont également réalisés au rez-de-chaussée du bâtiment. Cet étage accueillera l’espace muséal consacré aux Troupes jurassiennes. Il voit le jour sous l’impulsion de Walter von Känel. Il a été successivement commandant du régiment d’infanterie 46 (1988-1989) et du régiment d’infanterie 9 (1990-1992). Trente-cinq uniformes, de 1350 à aujourd’hui, seront notamment présentés. Des écrans numériques permettront également aux visiteurs d’en apprendre un peu plus. Il sera également possible de découvrir l’armement utilisé par les troupes. Une place sera aussi accordée au Fritz des Rangiers et à la petite Gilberte de Courgenay.