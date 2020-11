Nouveaux outils pour la HEP-BEJUNE en bonne voie

Le projet de la loi d’adhésion au concordat révisé sur la HEP-BEJUNE va de l’avant. Mis en consultation par le Conseil-exécutif du 25 mai au 6 juillet, cette loi et le nouveau concordat ont recueilli un large consentement. Le but est d’adapter l'établissement intercantonal à l’évolution du paysage des hautes écoles et au nouveau cadre légal fédéral, grâce notamment à un nouvel organe de pilotage au sein de la Haute Ecole Pédagogique BEJUNE et à des outils de gouvernance stratégique. Le Conseil-exécutif soumet donc cette loi au Grand Conseil bernois. /comm-lyg