Assemblées communales à distance

Les communes du canton de Berne peuvent, si elles le souhaitent, remplacer leurs traditionnelles assemblées par des votations jusqu'au janvier. Une décision prise par les Préfectures pour permettre à chacun d’exprimer sa voix en pleine pandémie. Orvin et Péry-La Heutte ont saisi cette opportunité. Grandval également, une assemblée qui aura lieu le 13 décembre. Environ 280 ayants droit sont concernés. Ils recevront un message détaillé à leur domicile et devront notamment se prononcer sur le budget. Evidemment, il est impossible dans ce contexte de discuter avec les citoyens de manière détaillée des différents objets. Tout un chacun peut toutefois consulter les dossiers à l'administration, explique le maire du village Ian Laubscher. Ce dernier veut surtout que chaque ayant droit puisse faire valoir ses droits, et ceci en toute sécurité :