Une belle reconnaissance pour Jeanne Jacob

Jeanne Jacob a suivi le Bachelor of Fine Art à la Haute Ecole d'Art et de Design de Lucerne. Elle a exposé dans de nombreux festivals en Suisse mais aussi à Athènes. L'artiste prépare actuellement son prochain projet en duo, en collaboration avec Mirjam Ayla Zürcher. Il s'agit d'une installation texte et vidéo intitulée « J'ai des privilèges, donc je peux », qui sera à voir jusqu'au 13 décembre à la Kunsthalle de Lucerne. En remportant le Prix de la Société des Beaux-Arts de Bienne, elle obtient par ailleurs une bourse et pourra exposer plusieurs œuvres au Centre Pasquart de Bienne à l'occasion de la Cantonale Berne Jura. Une exposition dont la tenue en décembre et janvier reste incertaine, les musées étant actuellement fermés en raison de la pandémie.