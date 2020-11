Des sourires pour les enfants handicapés

Une nouvelle fondation voit le jour à La Neuveville. Baptisée « Un Grand Sourire », elle a pour but de récolter des fonds pour améliorer la qualité de vie des personnes en situation de handicap mental. Plusieurs actions ont déjà été menés ces deux dernières années mais elle a sa naissance a été actée en septembre dernier. La fondation « Un Grand Sourire » est née sous l’impulsion de Karin et Raynald Aeschlimann directement concernés par cette cause.