Pas de budget 2021 à Valbirse

Valbirse passera Noël sans budget 2021. Le Conseil général a renvoyé le projet de comptes au Conseil communal lundi soir lors de sa dernière séance de l’année. Les chiffres sont, pour la première fois depuis la fusion de Malleray, Bévilard et Pontenet, déficitaires, présentant un excédent de charge de plus de 900'000 francs. Le groupe PLR et sympathisants a déposé pas moins de 32 amendements relatifs aux chiffres de la commune et après plus d’une heure trente de débat, les élus du législatifs se sont mis d’accord pour refuser le budget. Un coup dur pour le maire de Valbirse. Jacques-Henri Jufer qui a paru parfois désemparé face à certaines remarques :