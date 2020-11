La MädchenHouse des Filles attendra

La MädchenHouse des Filles n’ouvrira pas l’année prochaine. Ce début de semaine, le Grand Conseil bernois planche sur le budget 2021. Celui-ci étant déficitaire, le Conseil exécutif a proposé de reporter ou supprimer plusieurs projets afin de limiter la casse. Le financement du refuge pour jeunes femmes victimes de violences figurait dans la liste. Mardi matin, les parlementaires ont donc accepté de reporter les 800'000 francs annuels du canton à 2022, au lieu de 2021, malgré les appels notamment des socialistes à mettre en oeuvre cette subvention au plus vite. Claire Magnin, co-présidente de l'association MädchenHouse des Filles Biel-Bienne, regrette cette décision et s'est dit extrêment déçue au téléphone d'RJB. Elle se console toutefois en soulignant qu'il s'agit seulement d'un report, et non d'une suppression. Notons qu'il ne s'agit pas de la totalité du financement, les communes participents à hauteur de 50%.







Projet pilote

La MädchenHouse des Filles a ouvert en 2018 à Bienne, sous la forme d'un projet pilote. Le refuge a été régulièrement utilisé par des jeunes femmes de 18 à 20 ans, durant huit mois. Des victimes ont même été refusées car elles étaient mineures et que l'infrastructure n'était pas prévue pour elles. Mais pour Claire Magnin, ça prouve bien que le besoin existe aussi pour des filles plus jeunes. Ce besoin a par la suite été confirmé par le canton de Berne. Mais avec la décision du Grand Conseil de reporter le début du financement, l'ouverture d'une nouvelle MädchenHouse attendra 2022. /cbe