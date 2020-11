Le CHB continue de se développer

Le Centre hospitalier Bienne (CHB) renforce son offre dans le domaine de l’urologie. Le docteur Roland Seiler-Blarer (42 ans) et le docteur Domik Abt (40 ans) viennent grossir les rangs du CHB. Ils prendront la direction de ce nouveau service d'urologie à compter du premier mai de l’année prochaine. C’est l’annonce faite par le Centre hospitalier Bienne mardi dans un communiqué. L’objectif de cette démarche est de combler une lacune qui était de plus en plus perceptible dans la prise en charge médicale régionale selon les responsables de l’établissement.

Dans des locaux entièrement rénovés et sous sa nouvelle direction, le service offrira dorénavant tout l’éventail des diagnostics et thérapies urologiques, y compris la chirurgie robotisée. /comm-lge