Le gouvernement bernois prend acte de la plainte contre BLS

L'affaire qui touche le BLS est connue depuis plusieurs mois. Le canton a pris acte mardi de la plainte déposée par l’Office fédérale des transports (OFT). En février dernier, la deuxième compagnie ferroviaire suisse avait admis que la vente d'abonnements demi-tarif au sein de la communauté tarifaire Libero qui couvre le canton de Berne et la région de Soleure n'avait pas été incluse dans le budget pendant plusieurs années.

La direction du BLS a délibérément omis de communiquer à la Confédération et aux cantons toutes les recettes de Libero, indique l’OFT dans son communiqué. Les indemnités perçues en trop ont été chiffrées à plus de 43 millions de francs. BLS remboursera les indemnités perçues en trop à la Confédération et au canton de Berne. /comm-nme-lge