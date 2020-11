Nouveaux itinéraires de bus en Ville de Bienne

Les usagers des Transports publics biennois vont devoir revoir leurs habitudes. Le réseau des TPB sera augmenté de 4,2% en terme de kilomètres par rapport à actuellement. En plus des changements d’horaires, le réseau de bus biennois sera renforcé. Une nouvelle ligne verra le jour dès le 13 décembre 2020. Elle portera le numéro 4 et desservira le quartier de Nidau Beunden. Avec une cadence d’un bus toutes les 15 minutes, elle permettra de relier ce quartier à la gare et au centre-ville de Bienne. Ce sont des trolleybus de dernière génération qui seront mis en service sur cette ligne, à savoir des bus roulant grâce à une batterie et non plus par alimentation aérienne. D’autres changements sont à prévoir. La ligne 6 ne passera plus par la Route de Bienne, mais reliera désormais directement le Port avec le centre de Nidau. Le détour de la ligne 6 par l’arrêt Brüggmoos est supprimé. La Route de Bienne ne sera desservie plus que par la ligne 2. Les quartiers de Mühlefeld et du Petit-Marais seront sur le parcours de la ligne 3. La ligne 7 sera supprimée.