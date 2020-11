Trois accidents sèment le chaos sur l'A16 

Trois accidents ont eu lieu ce mardi matin sur l’A16 entre Tavannes et Péry. Ils ont causé la fermeture du tronçon à plusieurs endroits. La circulation a été fortement perturbée. Les entrées d’autoroute ont dû être fermées aux heures de pointe à Tavannes et Sonceboz pour permettre l’intervention des secours. Une déviation a notamment été mise en place via le col du Pierre-Pertuis puis par la localité de Sonceboz. Des kilomètres de bouchons se sont ainsi formés entre les communes de Reconvilier, Tavannes et Sonceboz.





Conductrice fauchée et héliportée



La police cantonale bernoise a reçu la première alerte à 5h45 pour un accident sur l’A16 à Sonceboz direction Bienne. Une automobiliste a été victime d’un accident individuel sur le viaduc juste avant le tunnel Sous-les-Roches. Elle est alors sortie de son véhicule et a été percutée par une seconde voiture. Un carambolage est alors survenu à cet endroit impliquant six autres véhicules. Seule la conductrice de la première voiture a été blessée. Gravement touchée, elle a dû être héliportée à l’hôpital par la REGA.





Tronçon Bienne-Péry également perturbé

L’A16 a encore été le théâtre de deux autres accidents mardi matin. Une sortie de route individuelle est survenue aux environs 6h45 peu avant la sortie pour La Heutte. Moins d’une demi-heure après, deux véhicules se sont percutés sur la Transjurane à la hauteur de Péry. Personne n’a été blessé lors de ces événements et les perturbations routières ont pu être levées peu avant 9h dans ce secteur, selon la police cantonale bernoise.





La zone Tavannes – Sonceboz direction Bienne a par contre été paralysée toute la matinée. Certains automobilistes ont dû patienter plus de deux heures avant de pouvoir rejoindre la cité seelandaise. /ami-nme