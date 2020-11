La région se mobilise à l’occasion de la journée contre les violences faites aux femmes

La journée internationale pour l’élimination des violences à l’égard des femmes du 25 novembre revêt un aspect particulier cette année au vu de l’augmentation des violences liées au confinement. Dans la région, plusieurs manifestations sont organisées.

Ainsi l’Association interjurassienne grève des femmes organise une conférence en ligne ce mercredi dès 20h. Intitulée « Violence domestique et éducation des garçons », elle sera présentée par Gregory Jaquet, consultant, expert en matière de sécurité publique et de violences basées sur le genre. Elle sera accessible à toutes et tous en cliquant ici





16 jours Biel-Bienne

Cette année la campagne nationale des 16 jours contre les violences faites aux femmes s’intéresse au thème de la violence en lien avec la maternité. Ainsi, le collectif des 16 jours Biel-Bienne propose un programme varié grâce auquel le sujet sera abordé par différentes perspectives. Vous retrouvez tous les détails ici. /comm-ami