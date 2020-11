Avenir incertain pour le Foyer de jour de Sonceboz

La pandémie, le coup de plus

Comme tout le monde, l’institution a aussi été mise à mal par la crise sanitaire. Elle a dû fermer plusieurs semaines durant la première vague. Le Foyer de jour ne sait pas encore quel soutien il pourra obtenir pour combler cette diminution de recettes. Depuis le 4 novembre, le directeur a décidé de fermer à nouveau les portes de la fondation pour protéger les bénéficiaires et son personnel et surtout éviter à tout prix que les lieux puissent se transformer en foyer de contamination du coronavirus. Un service à domicile pour les repas et les soins est assuré au quotidien par l’équipe de l’institution et ce jusqu’à nouvel avis.

Le directeur ne perd pas pour autant sa motivation et espère que son cri d’alarme sera entendu par les instances cantonales. Il nous livre ce qu’il espère pour l’avenir. Adbel Zalagh :