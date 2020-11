Le canton de Berne adapte l'ordonnance Covid-19 pour la culture

Le canton de Berne adapte la législation COVID-19 dans le domaine de la culture. « Le domaine de la culture est fortement affecté aussi par la deuxième vague de la pandémie. Il est donc d’autant plus nécessaire de continuer à soutenir financièrement la culture », écrit le gouvernement bernois dans un communiqué paru jeudi. La législation fédérale relative au COVID-19 stipule que les cantons sont compétents pour indemniser les entreprises culturelles de leurs pertes financières et pour verser des contributions à des projets de transformation. L’ordonnance d’introduction précise les modalités de mise en œuvre par la Direction de l’instruction publique et de la culture. Le canton de Berne conclut avec la Confédération une convention de prestations en vue de l’application des mesures, qui doit en détailler les modalités. Une fois signée, elle entrera en vigueur jusqu’au 31 décembre 2022. /comm-cbe