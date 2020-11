Bienne : masque obligatoire à la rue de Nidau

Le port du masque sera obligatoire dans la rue de Nidau à Bienne durant le marché de Noël. La ville l'a annoncé vendredi. Les autorités rappellent que selon la législation fédérale, les passants doivent se masquer dans les zones piétonnes animées. Des panneaux informatifs seront installés pour rappeler cette directive. Elle ne s’applique pas aux enfants de moins de douze ans et aux personnes en mesure de prouver qu’elles ne peuvent pas porter un masque pour des raisons particulières. Le marché de Noël de Bienne ouvrira le 3 décembre et durera jusqu’au 24 décembre. La police et les organes municipaux en charge de la sécurité seront présents aux heures de pointe et veilleront au respect des règles en vigueur. /comm-cbe