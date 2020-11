Novembre pour rire – la finale

Pendant un mois, nous avons ri grâce aux conseils pas toujours sérieux de nos parrains et marraines humoristes et grâce aux courageux participants qui ont osé se soumettre à votre critique et au regard expert de nos jurés.

Les sketchs gagnants de Novembre pour rire et leurs auteurs ont été révélés ce vendredi entre 16h et 18h lors d’une émission spéciale en direct vidéo. C'était l’occasion de rire encore un peu, mais aussi de parler de l’humour et du métier d’humoriste en Suisse romande avec nos invités talentueux : Blake Eduardo, Brigitte Rosset, Noël Antonini, Sandrine Viglino, Jérôme Mouttet, Jean-Luc Barbezat, Thierry Meury et Yann Lambiel.