Une édition 2020 qui s’annonce difficile pour le Téléthon

Le mois de décembre approche et avec lui, le traditionnel Téléthon. Il se tient les 4 et 5 décembre. L’objectif est toujours d’apporter de l’aide aux personnes atteintes de maladies génétiques et à leurs familles ainsi que de financer la recherche. Cette année, le Téléthon s’annonce difficile. En raison du Covid-19, la moitié des actions sont annulées dans le Jura bernois comme dans le reste de la Suisse d’ailleurs. Et certaines manifestions ont dû s’adapter à la situation. Sarah Massy: