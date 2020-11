Action neuchâtelo-bernoise pour soutenir les commerçants

Elle fait fi de la frontière cantonale. Sensible aux difficultés rencontrées par les commerçants du Landeron et de la Neuveville en raison de la deuxième vague de Covid-19, Jessica Muriset a décidé de passer à l’action. Depuis une semaine, la Landeronnaise propose à la vente des sachets solidaires remplis d’amandes caramélisées ou de bricelets. Le bénéfice des ventes est reversé aux commerçants participants, qu’ils soient neuchâtelois ou bernois, et à son amie, tenancière d’un bar à café au Landeron fermé pour cause de pandémie.

Quatre commerçants ont accepté de jouer le jeu, trois autres viendront s’ajouter à la liste d’ici la fin de la semaine.

Même si les fonds récoltés ne représentent pas des sommes importantes, il s’agit d’un premier pas. Jessica Muriset, l’initiatrice du projet, est convaincue que les petits ruisseaux font les grandes rivières.