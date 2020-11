Caritas demande de nouvelles mesures pour lutter contre la pauvreté

« En réponse à cette augmentation de la pauvreté, Caritas a lancé la plus grande opération d'aide de son histoire pour la population vivant en Suisse », souligne le communiqué. À ce jour, l’aide totale engagée par Caritas s’élève à 12,2 millions de francs, dont 9,7 millions de la Chaîne du Bonheur. Elle vient en aide à plus de 100'000 personnes.

Mais Caritas craint que ces fonds ne suffisent pas si la crise se prolonge. C'est pourquoi elle demande à la Confédération et aux cantons d'introduire des paiements directs pour les ménages et personnes seules dont le revenu se situe au-dessous du seuil leur donnant droit aux prestations complémentaires. Basées sur le modèle des prestations complémentaires, ces aides permettraient de combler l’écart de revenus avec le minimum vital et d'éviter une relégation sociale.

Les personnes les plus touchées par la crise du Covid-19 sont celles qui disposent d’un bas revenu, selon Hugo Fasel. Le président de Caritas Suisse met l’accent sur l’invisible qui embaume le quotidien des personnes vivant dans la pauvreté :