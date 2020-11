Soutenir l’économie locale et les habitants de Tavannes. C’est ce que souhaitent les autorités et l’UNAT, l’Union des Négociants et Artisans de Tavannes, à travers leur campagne d’action « Bons Covid-19 ». Pour un prix de vente de 100 francs, deux bons d’achat d’une valeur totale de 120 seront offerts indique un communiqué lundi. Seuls les habitants de la commune peuvent se les procurer jusqu’au 24 décembre. Les bons sont valables auprès des membres de l’UNAT. /sbo