Marché de Noël de Bienne presque comme d'habitude

Il y aura tout de même du vin chaud !

Le marché de Noël 2020 compte deux chalets-restaurants : le « Chalet Palace », sur la Place Centrale, et le « Gipfeltreff », situé au croisement entre la rue de Nidau et la rue Dufour, là où se trouve normalement la Bourgeoisie. Ces deux établissements sont soumis aux directives actuelles des restaurants bernois. « Ce n’est pas un bar ‘après-ski’ », assure Dieter Aeschbach, le responsable du « Gipfeltreff ». « Notre concept d’hygiène va encore plus loin que ce qu’exigent les autorités cantonales », explique-t-il. L’entrée et la sortie sont séparées, et un agent de sécurité se chargera de contrôler le nombre de clients, et le respect des mesures. Andreas Eigenheer, qui s’occupe du « Chalet Palace » se réjouit quant à lui de pouvoir ouvrir son établissement même si les directives sont strictes : « c’était une année tellement difficile pour tout le monde. Venez boire un vin chaud ! »







Pertes en vue

Les vendeurs de nourriture ou de boissons paient une location plus chère que les artisans lorsqu'ils participent au marché de Noël de Bienne. Leur absence représente une perte d'environ 20% des revenus de la guilde. « Nous ne faisons pas ça pour gagner beaucoup d’argent », dit Peter Schmid. « Nous espérons que les visiteurs du marché de Noël viendront aussi dépenser leur argent dans les magasins du centre-ville ». Rappelons que la guilde de la rue de Nidau est composée de nombreux gérants de boutiques. Et Peter Schmid espère aussi que les habitants d'autres cantons, qui n'auront pas forcément de marché de Noël, se déplacent jusqu'à Bienne.



