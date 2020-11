Vers une interdiction des camions sur la route de Reuchenette

Les habitants de la route de Reuchenette, à Bienne, pourront peut-être dire un jour adieu aux camions. Une motion déposée par les Biennois Christoph Grupp (Les Verts), Mohamed Hamdaoui (PDC) et Julien Stocker (pvl) était débattue lundi après-midi au Grand Conseil bernois. Selon les auteurs, « depuis l’ouverture de la branche est de l’autoroute A5, plus rien ne justifie le trafic poids lourds sur la route de Reuchenette ». Le Conseil-Exécutif proposait d'adopter le texte sous la forme moins contraignante du postulat : il préfère attendre la fin des discussions du groupe de dialogue sur l'axe ouest. Les députés ont suivi cette proposition, de justesse : ils l'ont acceptée à 73 contre 67, plus une abstention.



Depuis l'ouverture du contournement de la partie est de la cité seelandaise, une diminution du trafic a déjà pu être observée sur la route de Reuchenette, ce qui a permis aux autorités d'introduire un régime de 30km/h. /cbe