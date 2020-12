Des alouettes lulu au Parc Chasseral

Bonnes nouvelles pour le Parc Chasseral. Ce dernier a réalisé, en collaboration avec la Station ornithologique suisse, des relevés de pipits des arbres et d’autres oiseaux liés aux pâturages boisés maigres. En plus de résultats intéressants sur les zones de présence des pipits, les relevés ont permis de découvrir de nouveaux territoires d’alouette lulu, une espèce encore plus exigeante envers la qualité écologique de son habitat. En 2021, les recensements se poursuivront et, après une rapide évaluation de l’habitat, des actions de maintien ou d’amélioration de l’habitat seront proposées à certains propriétaires ou exploitants. /comm-ami