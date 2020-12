Le CJB soutient le développement des infrastructures ferroviaires de la région

Le Conseil du Jura bernois a été consulté sur les modifications du plan directeur 2020. Il s’est coordonné avec l’Association Jura bernoise.Bienne afin de disposer d’avis du terrain. Dans sa prise de position, le CJB soutient le point de vue de Jb.B en mettant particulièrement l’accent sur le développement des infrastructures ferroviaires. Selon le CJB, les autorités doivent absolument prendre des mesures afin d’améliorer les horaires des correspondances. De plus, l’offre entre la Vallée de Tavannes et Moutier doit être revue car elle crée une cassure entre le Jura bernois et les axes en direction de Delémont-Delle et Delémont-Bâle. Le canton doit maintenant prendre les devants pour faire avancer ce dossier afin que la région puisse disposer d’infrastructures correctes à l’horizon 2030. /comm-ami