Pas de fusion PDC-PBD pour le moment

Au sein du Parti démocrate-chrétien, les sections Moutier et Jura-Sud ne fusionneront pas avec le PBD Jura bernois. Dans un communiqué diffusé mercredi, les présidents des deux sections régionales du PDC expliquent qu’un tel rapprochement n’est pas possible, « le PBD ne partageant en rien nos idéaux chrétiens et jurassiens ».

Mi-novembre, sur les ondes d’RJB, les représentants du PDC Jura-Sud et PBD Jura bernois avaient déclaré qu’un rapprochement n’était pas envisageable avant que la question de l’appartenance cantonale de Moutier ne soit réglée.

Concernant le changement de nom du parti, de PDC en Le Centre, la question sera discutée lors d’une prochaine assemblée générale. /comm-cwi