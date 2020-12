Assainissement de la piscine du Sahligut

Si le crédit est accepté par le Conseil de ville lors de sa prochaine séance (16 et 17 décembre) les travaux pourront commencer en juillet 2021 et durer une année, ce qui implique la fermeture de la piscine durant un an. Situation problématique puisque que Bienne manque cruellement de bassins. Des solutions alternatives devront donc être trouvées pour permettre la pratique de la natation aux écoliers notamment. /lyg