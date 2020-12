Le Conseil municipal de Bienne attribue ses directions

Le Conseil municipal biennois fraîchement élu s’est réuni mercredi pour la première fois. Au cours de cette séance constitutive, les directions ont été attribuées. Au côté d’Eric Fehr à la mairie, Silvia Steidle reste à la direction les Finances, tout comme Beat Feurer qui conserve l’Action sociale et la sécurité. Lena Franck reprend la direction des Travaux publics, de l'énergie et de l'environnement. Quand à Glenda Gonzales Bassi, elle se voit confier la direction de la Formation, de la culture et du sport. À noter par ailleurs, que Silvia Steidle sera la suppléante d’Eric Fehr à la mairie. Le Conseil de ville devra valider cette proposition lors de sa séance du 13 janvier. /comm-ami