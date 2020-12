Carte blanche : la basse-cour des émotions

La crise sanitaire nous accompagne depuis plusieurs mois, et avec elle une certaine monotonie s’est installée. Il n’est pas toujours aisé de décrire les émotions qui nous traversent en cette période de pandémie. Mais la langue française détient une grande richesse, et le défunt philosophe et écrivain Jean d’Ormesson l’avait mise en lumière dans un petit billet d’humour que nous avons retrouvé. Olivier Zahno s’en est inspiré pour sa carte blanche :