Jérôme Achermann va composer pour les autres

Duo en studio

Le musicien tavannois va s'associer avec l'ancien manager d'Arcadian, Benoît Constant, et rester à Paris. C'est un nouveau défi pour Jérôme Achermann de passer de la lumière des projecteurs à l'ombre des coulisses, mais ce projet lui trottait dans la tête depuis un certain temps déjà. Pour l'instant, aucun rendez-vous n'a été pris, mais le duo de compositeurs visent des artistes tels que M. Pokora ou Claudio Capéo. Et s'il pouvait choisir, Jérôme Achermann rêverait de travailler avec Stromae : « Ca risque d’être compliqué de travailler avec lui, il fait pratiquement tout tout seul ! »







Fiers de l'aventure Arcadian

Arcadian s'est notamment illustré grâce à The Voice, l'émission dans laquelle ils sont arrivés en demi-finale. « Un alignement de planètes » imprévisible selon l'artiste tavannois, qui a commencé par jouer dans le métro parisien avec ses deux collègues musiciens. Aujourd'hui, il est particulièrement fier de cette aventure, qui aura duré 6 ans.