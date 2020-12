Privilégier les marchés de Noël à proximité

Les autorités cantonales craignent que les marchés de Noël organisés dans le canton provoquent un brassage de la population trop important d'une région à l'autre. Dans un communiqué publié ce vendredi, le directeur de la santé publique et le maire de Bienne ont lancé un appel à la population. Pierre Alain Schnegg et Erich Frey demandent aux Bernoises et aux Bernois « à se rendre au marché de Noël le plus proche de chez eux ».





Une invitation « incompréhensible »



Les organisateurs du marché de Noël de Bienne ont lancé une invitation aux habitants d’autres cantons pour prendre part aux festivités dans la cité seelandaise. Le canton déplore cette démarche et la juge « incompréhensible », à l’heure où les autorités tentent de sensibiliser la population à l’importance de réduire les contacts sociaux.