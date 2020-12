Eau à nouveau potable à Péry

Fin d’alerte à Péry. Les habitants peuvent à nouveau consommer l’eau potable. La municipalité de Péry-La Heutte communique samedi que la pollution est survenue à la suite d’un problème technique avec une pompe de chlorage. Un problème qui va être résolu et ne devrait plus se produire à l’avenir.

Les dernières analyses de l’eau de jeudi attestent que l’eau potable est à nouveau de qualité irréprochable. Les autorités recommandent toutefois de purger toutes les conduites d’eau chaude et froide pendant cinq minutes, d’augmenter la température du chauffe-eau à au moins 60 degrés pendant 24 heures ou de le vider puis le remplir et si les habitants ont un filtre ou des appareils de de traitement ultérieur de l’eau potable, ces installations doivent être soigneusement entretenues et éventuellement remplacées pour éviter toute nouvelle contamination du réseau de distribution.

Finalement, la municipalité de Péry-La Heutte explique dans son communiqué qu’il est encore possible que les habitants perçoivent une faible odeur ou un léger goût de chlore dans l’eau. Sa teneur est toutefois conforme à la législation et ne présente aucun danger pour la santé. /lyg