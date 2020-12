Important incendie à Cressier

Une personne se trouve dans un état grave après un incendie dans la nuit de vendredi à samedi à Cressier. Le feu s’est déclaré aux alentours des 23 heures dans l’ancien restaurant de La Couronne.

A l'arrivée des secours, des locataires pris au piège par la fumée et les flammes ont été secourus. Neuf personnes ont dû être évacuées et quatre d'entre elles transportées à l'hôpital en ambulance pour y subir des soins. Un locataire se trouve encore dans un état critique, selon un communiqué de la police neuchâteloise.



75 pompiers, avec une dizaine de véhicules ont combattu les flammes toute la nuit. Des renforts bernois et vaudois ont assisté les secours neuchâtelois. Le service de la protection civile a mis en place des locaux pour la prise en charge des personnes évacuées. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes et les circonstances de cet incendie.



Des sapeurs-pompiers des détachements de premier secours de Neuchâtel et du Landeron se trouvent sur place ce samedi pour garder un contrôle sur la zone sinistrée. La route de Neuchâtel à Cressier sera fermée dès 12h30 pendant plusieurs heures pour des travaux de nettoyage. Une déviation sera mise en place. /rgi