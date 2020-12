Axe ouest : et comme ça ?

Axe ouest : le compromis est prêt. Le groupe de dialogue du contournement de Bienne par l’A5 a présenté lundi soir ses conclusions, après presque deux ans de discussions. Ses recommandations : abandonner les plans actuels, relancer le projet du tunnel de Port et mettre en place de nombreuses mesures de mobilité. Plusieurs variantes pour la future autoroute ont également été présentées.





Ne pas attendre l’autoroute

En dehors de l’axe ouest en lui-même, le groupe de dialogue a présenté plusieurs idées réalisables à court ou moyen terme afin d’améliorer la mobilité dans les communes de Bienne, Nidau et aux alentours. Notamment une meilleure liaison avec la gare de Bienne pour les piétons et les cyclistes, notamment du côté sud. Ou encore faire aller les trains en provenance du Jura bernois et de France jusqu’à l’arrêt des Champs-de-Boujean aux heures de pointe. Le document présenté évoque aussi des « hubs », des pôles qui contiendraient des parkings-relais, des stations de bus ou de tram et qui permettraient un meilleur accès aux zones périphériques. Justement, le projet du Regiotram est plusieurs fois évoqué dans ce document.





Compromis

Le document recommande que le contournement soit souterrain. Peter Bohnenblust, président de la section Bienne-Seeland du TCS et partisan de l'axe ouest, est satisfait du compromis trouvé, même s'il ne propose pas une variante précise: