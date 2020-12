Un nouvel écrin pour la Coop de Valbirse

La Coop de Valbirse a fait peau neuve. Des travaux ont eu lieu durant sept mois et ont permis au géant orange d’agrandir les locaux de près de 130 m2. Des mets à l’emporter et prêts à manger seront désormais réalisés sur place. A noter encore que quatre caisses en self-service ont été installées. Les investissements se montent à un peu plus de 2,3 millions de francs a indiqué Coop dans un communiqué lundi. L’enseigne de Valbirse sera officiellement inaugurée mercredi. /sbo