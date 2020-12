La STEP de Tramelan améliorée

La station d'épuration (STEP) de Tramelan améliore son fonctionnement. D'importants travaux ont été menés pour l'installation d'un dégrilleur. Ils sont désormais terminés, selon un communiqué diffusé mardi par les autorités communales. Grâce à cette construction, les déchets solides ne seront plus déversés dans la Trame mais tomberont dans un collecteur avant d'être traités directement à la STEP. Cet aspect fait partie intégrante de la législation et du Plan général de l'évacuation des eaux établi en 2003. Le montant total de l'opération est de 390'000 francs. A noter qu'une subvention cantonale de 34% des coûts finaux est attendue.







Réflexion sur l'avenir

Sous l'égide et avec le financement de l'Office des eaux et des déchets du canton de Berne, une planification régionale de l'épuration des eaux du bassin de la Trame et de la Birse a été élaborée par la commune de Tramelan et le Syndicat d'épuration des eaux de Tavannes et environs (SETE). A l'issue de cette étude, le rapport technique a confirmé l'intérêt économique et environnemental du raccordement de la STEP de Tramelan à celle de Loveresse. Un avant-projet est en cours de préparation. Il permettra aux citoyens d'avoir tous les éléments en main en vue d'une votation sur ce dossier. /comm-oza